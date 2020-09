Sonic: nuovo logo e merchandise ufficiale per il 30° anniversario

SEGA ha rivelato nuovi dettagli per quanto concerne le celebrazioni del trentesimo anniversario di Sonic, tra cui il nuovo logo e del merchandise inedito dedicato all'iconico porcospino blu.

Grazie al film Sonic the Hedgehog, il franchise ha avuto un enorme incremento di popolarità e la compagnia sembra voler puntare molto sulla sua mascotte. Tra gli oggetti più interessanti in arrivo c'è la Sonic Encyclo-Speedia-la, un'enciclopedia che copre la quasi totalità dei videogiochi di Sonic e in cui troviamo raccolte molte informazioni riguardo la serie SEGA. IDW Pubblishing invece rinnoverà la sua collaborazione con SEGA e pubblicherà una nuova miniserie a fumetti in contemporanea con la serializzazione di quella già attualmente in corso.

Ma non finisce qui, ci saranno anche nuove figure della seria Funko POP! con le fattezze di vari personaggi della saga e dei veri e propri gioielli a tema a cura di King Ice. SEGA ha messo molta carne al fuoco per il compleanno dell'icona dei videogiochi e dichiara: "Negli ultimi trent'anni i fan di Sonic si sono creati i loro personali ricordi con la loro saetta blu. Per commemorare gli elementi più iconici dell'universo di Sonic abbiamo collaborato con alcune delle migliori compagnie sul mercato per produrre del merchandise targato Sonic the Hedgehog per soddisfare i fan più affezionati ed entusiasti".

Ne approfittiamo per ricordarvi che Sega ha intenzione di pubblicare nuovi videogiochi di Sonic nel prossimo futuro, anche se non sono state rivelate informazioni certe in tal senso.