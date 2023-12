Sonic sfreccia nel Calendario dell'Avvento GameStop: le nuove offerte del 21 dicembre

Il riccio Sonic è uno dei protagonisti delle nuove promo del Calendario dell'Avvento di GameStop: anche oggi, 21 dicembre, la catena propone una serie di giochi in offerta online e nei negozi, sconti validi solo fino alle 23:59 e fino ad esaurimento scorte.

Il Calendario dell'Avvento GameStop continua a riservare sorprese come UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi a 29,98 euro e Sonic Superstars allo stesso prezzo in versione PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch.

Street Fighter 6 costa 39,98 euro in versione Standard e Lenticular Edition mentre Cuphead è in vendita a 29.98 euro in versione Standard e 44.98 euro in versione Limited Edition con incluso il pupazzo di Ms. Chalice la tessera d'iscrizione al Club di Cuphead, copertina con artwork reversibilem mappa dell'isola in formato poster pieghevole e tre cartoline stile vintage.

Call of Duty Modern Warfare III è in offerta a 69.98 euro anche in versione Cross-Gen Bundle, infine spazio agli accessori: il controller Wireless Qubick Lemon Green costa 29,98 euro, la custodia Nintendo Switch OLED Atrix Clear Case è in super offerta a 5,98 euro e infine il controller Power A Enhanced Ice costa 29,98 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili e in ogni caso non oltre le 23:59 di oggi.