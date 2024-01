Sonic: uno spin-off mobile stile Fall Guys in arrivo nel 2024? Il rumor

Dopo l'uscita di Sonic Superstars lo scorso ottobre, SEGA non ha rivelato nel dettaglio ulteriori piani per la sua celebre mascotte che comunque, poco ma sicuro, presto o tardi farà nuovamente il suo ritorno. E forse potrebbe succedere già nel 2024, stando a nuove voci di corridoio.

Secondo MbKKssTBhz5, leaker noto soprattutto per le sue varie anticipazioni sulla serie di Persona e i progetti Atlus, SEGA starebbe lavorando a un nuovo spin-off per sistemi mobile incentrato su Sonic: il gioco sarebbe previsto proprio per quest'anno e dovrebbe avere un gameplay sullo stile di Fall Guys, sebbene l'insider non abbia fornito maggiori chiarimenti in merito all'effettiva natura dell'opera. Per lora MbKKssTBhz5 si limita a confermare che il presunto nuovo Sonic per sistemi mobile arriverà su dispositivi iOS e Android.

Non avendo maggiori indizi in merito, se davvero la prossima produzione incentrata sul porcospino blu dovesse offrire meccaniche in stile Fall Guys, viene automatico ipotizzare che possa dunque trattarsi di un battle royale magari distribuito in formato free to play, o comunque un qualcosa di molto simile. A questo punto non resta che attendere eventuali annunci da parte di SEGA in merito ai suoi piani sul possibile nuovo Sonic mobile per il 2024, rivelando anche quando potrebbe essere distribuito.