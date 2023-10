Sonic Superstars, un 2024 tutto del riccio blu: DLC e nuovo gioco in arrivo?

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'uscita dell'ultimo titolo targato SEGA e Sonic Team, con un Sonic Superstars che vede il riccio blu sfrecciare a tutta velocità, dall'Internet giungono molte informazioni interessanti circa quello che potrebbe essere l'avvenire della nota mascotte: secondo un rumor, il 2024 potrebbe essere l'anno di Sonic.

Nella fattispecie, sembrerebbe che di recente sia emersa in rete una presentazione trapelata da SEGA America: al suo interno vi erano riferimenti ad un nuovo DLC di Sonic Superstars e ad un titolo inedito in arrivo nel 2024. Questi, però, sarebbero solo due dei tanti contenuti in uscita nel prossimo futuro, i quali andrebbero però a comporsi ad una line-up supersonic-a di tutto rispetto.

Qualora fosse vero quanto trapelato da poco, infatti, i fan del riccio blu potrebbero assistere all'approdo sul mercato videoludico e non di:

Un nuovo spin off televisivo dedicato a Knuckles nel Q1 2024;

La terza Stagione di Sonic Prime in uscita nel Q1 2024;

Un nuovo gioco mobile di Sonic in arrivo nella primavera del 2024;

Primo DLC di Sonic Superstars (data da definire);

Un nuovo gioco in uscita alla fine del 2024;

Sonic 3, in arrivo nel dicembre 2024.

Il rumor in questione dichiara, tra le tante cose dichiara, che Sonic è la mascotte più popolare dell'America, in parte in contraddizione con le affermazioni per cui Sonic sarebbe impopolare per un ex SEGA e non piace ai giapponesi, così come non se ne comprende la popolarità in Occidente per molti fan. Ciò nonostante, il 2024 potrebbe essere un anno pieno di contenuti dedicati a Sonic e ai suoi amici. Siete interessati a ciò ceh SEGA ha da offrire ai propri fan, secondo le ultime indiscrezioni?