Sonic Superstars è in buone mani: ci sta lavorando lo studio del creatore originale

Sonic Superstars, annunciato durante il Summer Game Fest, ha fatto sentire subito a casa i veterani della serie che non hanno ben accolto la recente incursione nella terza dimensione che il riccio blu ha compiuto con Sonic Frontiers. A loro farà inoltre piacere scoprire che il nuovo gioco si trova in sviluppo presso lo studio del creatore originale.

Nella cornice dell'evento organizzato da Geoff Keighley, il capo del Sonic Team Takashi Iizuka ha confermato ai microfoni di VGC che lo sviluppo di Sonic Superstars è stato affidato ad Arziest, software house giapponese diretta da Naoto Ohshima, ossia colui che ha dato vita ai personaggi di Sonic the Hedgehog e Dr. Eggman. Oltre ad aver creato la mascotte di SEGA, Ohshima ha anche contribuito alla realizzazione di Sonic CD in veste di Game Director e partecipato alla creazione di molti episodi e spin-off della serie usciti negli anni '90, come Knuckles Chaotix, Sonic 3D Blast, Sonic Jam, Sonic R e Sonic Adventure.

C'è da dire, in ogni caso, che la prima scelta del Sonic Team era un'altra. In prima battuta Iizuka si è rivolto a Christian Whitehead e ai ragazzi di Headcannon (responsabili del pluricelebrato Sonic Mania del 2017), i quali tuttavia non si sono mostrati disponibili. Costretto ad orientarsi altrove, ha tirato fuori la rubrica e ha chiamato uno dei suoi vecchi colleghi, Naoto Ohshima appunto, che ha accettato di buon grado le redini del progetto.

"Dopo la conclusione dello sviluppo di Sonic Mania, abbiamo parlato con Chris e il team in merito a come avrebbe dovuto essere il successivo episodio 2D della sere. Avevamo alcuni concept e idee, ma non siamo riusciti a dare il via il progetto, il quale è sparito per un po' di tempo assieme a Chris e il suo studio", ha raccontato il capo del Sonic Team. "Sono ancora amico di molti dei miei vecchi colleghi, e quando l'ho detto Ohshima-san si è mostrato interessato. È il creatore originale di Sonic the Hedgehog, e durante la chiacchierata ho scoperto che il suo team, Arzest, era interessato a lavorare su un nuovo Sonic".

Arzest è noto per aver partorito videogiochi come Yoshi's New Island, Hey! Pikmin e Balan Wonderworld. Adesso, per stessa ammissione di Iizuka, può essere considerato al 100% responsabile della creazione di Sonic Superstars. A tal proposito ha spiegato: "Sonic Superstars è davvero sviluppato da Arzest. Sonic Team sta lavorando con loro sul design e altri elementi, ma Arzest e Ohshima-san sono al 100% gli sviluppatori del gioco. Ohshima può portare nel progetto la sua esperienza sui classici, avendo lavorato su Sonic 1 e Sonic CD. Sa come realizzare un vero gioco di Sonic".

Insomma, i veterani possono dormire sonni tranquilli: Sonic Superstars si trova in buone mani.