Sonic Superstars, buone notizie per la versione Switch: confermati i 60fps

Nei casi di giochi in arrivo su ogni piattaforma in commercio, succede in alcune occasioni che le edizioni per Nintendo Switch non siano tecnicamente all'altezza delle controparti (si pensi ad esempio alla problematica versione Switch di Mortal Kombat 1). Con Sonic Superstars, invece, non dovrebbe essere affatto così.

Nel corso di un'intervista con il portale giapponese Denfaminicogamer, il producer e character designer Naoto Oshima ha confermato che la nuova avventura bidimensionale del porcospino blu viaggerà a 60fps anche sulla console ibrida Nintendo, esattamente come con tutte le altre versioni in commercio a partire dal prossimo 17 ottobre (dunque PC e console PlayStation e Xbox). "Sonic Superstars verrà pubblicato su qualunque tipo di piattaforma, dunque provatelo, sarete in grado di giocare a 60fps fluidi anche su Nintendo Switch, dunque spero che i fan di vecchia data provino nostalgia per i personaggi mentre i nuovi arrivati scoprano per la prima volta la velocità di Sonic", queste nello specifico le parole di Oshima.

Certo, l'opera SEGA non è magari la più complessa ed elaborata in circolazione sul fronte tecnico, tuttavia le rassicurazioni del producer fanno ben sperare per l'esordio del gioco al meglio delle sue capacità su qualunque sistema. Intanto è stato pubblicato un video animato su Sonic Superstars che narra una storia ambientata prima degli eventi della nuova avventura 2D.