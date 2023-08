Sonic Superstars ha una data di uscita: il nuovo trailer valorizza il multiplayer

A breve distanza dall'annuncio della data di avvio dell'Early Access di Nightingale, l'evento inaugurale della Gamescom 2023 prosegue con ottime novità per gli appassionati del Porcospino Blu.

L'icona di casa SEGA si è infatti presentata in grande forma all'appuntamento estivo, con un trailer inedito di Sonic Superstars pronto da mostrare al pubblico. Disponibile in apertura a questa news, il filmato è completamente dedicato al supporto alla fruizione dell'avventura in compagnia. All'interno del platform, un massimo di quattro giocatori potranno infatti unire le forze per raggiungere la fine dei tortuosi livelli del viaggio in 2D.

Ma le sorprese non finiscono, con il team di sviluppo che ha approfittato dell'Opening Night Live anche per annunciare la data di uscita di Sonic Superstars. Come promesso da SEGA già da diverso tempo, l'attesa non sarà lunga, con il platform pronto a sfrecciare sul mercato a partire dal prossimo 17 ottobre 2023. L'autunno videoludico di quest'anno si fa dunque ancora più affollato, con Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose pronti a tenere compagnia agli appassionati di platform.



Ricordiamo che il gameplay di Sonic Superstars potrà essere testato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Presenti all'appello anche le console di passata generazione, con esordio del gioco confermato anche su PlayStation 4 e Xbox One.