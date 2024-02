Sonic Superstars delude: le vendite della serie sono in calo, rivela SEGA

Nonostante SEGA puntasse molto su Sonic e volesse reimbastire una competizione serrata con la serie di Mario di Nintendo, la compagnia nipponica ha rivelato nel suo ultimo report finanziario che le vendite di Sonic Superstrars non hanno soddisfatto le aspettative.

Già protagonista di un debutto non esaltante, Sonic Superstars ha continuato a vendere al di sotto delle previsioni di SEGA. La compagnia ha condiviso la sua performance finanziaria relativa al periodo di nove mesi terminato a dicembre 2023, rivelando di aver corretto al ribasso le previsioni di vendita e di profitto. Questo è dovuto "principalmente alle deboli vendite" dei suoi nuovi nuovi giochi. Il discorso include Sonic Superstars, che ha riscontrato "vendite deludenti durante la stagione natalizia".

Ciò segna una tendenza al ribasso su base annua per il franchise di Sonic, che ha venduto 6.75 milioni di unità durante il rispettivo trimestre del 2023, contro i 5.05 milioni dell'anno corrente. Sonic Superstars, in sostanza, non ha tenuto testa alle performance oltremodo soddisfacenti di Sonic Frontiers, il primo capitolo "open zone" pubblicato da SEGA lo scorso anno.

Disponibile ora su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Steam Deck, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Sonic Superstars per ulteriori approfondimenti sul platform game di SEGA.