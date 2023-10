Sonic Superstars è disponibile su PC e console: il riccio blu aspetta solo voi!

Una nuova avventura bidimensionale di Sonic è finalmente disponibile: con Sonic Superstars l'iconica mascotte SEGA fa il suo ritorno su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, pronto ad intrattenere ancora una volta i fan con i suoi mondi coloratissimi e la sua incredibile velocità.

Per celebrare l'esordio sul mercato, SEGA pubblica anche il trailer di lancio di Sonic Superstars, che in un minuto e mezzo riassume al meglio l'essenza del nuovo gioco tra grandi livelli, coinvolgenti Boss Fight e tante sfide pensate anche per il multiplayer. Ad accompagnare Sonic nel suo nuovo viaggio attraverso le Northstar Islands ci sono gli amici di sempre Tails, Knuckles ed Amy, ciascuno con proprie abilità e caratteristiche peculiari utili per superare velocemente ogni stage. Il tutto senza dimenticare i poteri speciali dei Chaos Emeralds, che rendono il gameplay ancora più vario e dinamico.

E se volete approfondire ancora di più le vostre conoscenze sull'ultima fatica SEGA dedicata al celebre porcospino blu, la nostra recensione di Sonic Superstars vi svela nel dettaglio tutte le qualità dell'opera, imperdibile per tutti i fan di vecchia data cresciuti con i primi giochi di Sonic per SEGA Mega Drive.

Ma il lancio è solo l'inizio: Sonic Superstars potrebbe ricevere DLC nel 2024, magari accompagnati anche da un altro gioco inedito ancora.