Sonic Superstars festeggia il Natale: in regalo per tutti un costume a tema!

Con l'avvicinarsi del Natale siamo tutto più buoni, SEGA compresa che si prepara a fare un simpatico regalo a tutti i giocatori di Sonic Superstars in modo così da festeggiare al meglio ed in grande stile le festività.

La compagnia nipponica mette a disposizione per il download gratuito un nuovo costume per Sonic in stile Babbo Natale, così da immergere ancora di più i giocatori nel clima natalizio che già si respira. Una volta ottenuto l'outfit alternativo basta semplicemente farglielo indossare attraverso il menù di personalizzazione dei personaggi. Il costume ha chiaramente un effetto solo estetico, ma resta in ogni caso un gradito omaggio da parte di SEGA per tutti i possessori del gioco pubblicato lo scorso 17 ottobre su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

In precedenza SEGA aveva già regalato altri costumi, come un outfit alternativo per Amy Rose ed un altro per Sonic in stile LEGO, andando così ad arricchire le opzioni di personalizzazione a disposizione dei giocatori. Regali a parte, Sonic Superstars ha avuto vendite a rilento al lancio, forse dovute all'uscita fortemente ravvicinata a titoli attesissimi quali Super Mario Bros. Wonder e Marvel's Spider-Man 2.

In ogni caso la nostra recensione di Sonic Superstars conferma che si tratta di un'ottimo esponente della serie: dategli una chance se ancora non lo avete fatto!