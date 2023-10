Sonic Superstars: guida ai personaggi del velocissimo platform 2D

Se state per iniziare la vostra avventura alla velocità della luce in Sonic Supertars, sappiate che nel nuovo capitolo della serie SEGA è possibile controllare sia il famosissimo riccio blu che i suoi amici. Ma qual è il personaggio migliore da selezionare?

Come spesso accade in questi casi, non esiste una scelta che garantisce un vantaggio netto rispetto alle altre. Il team di sviluppo ha infatti creato i quattro protagonisti con l'obiettivo di fare in modo che ciascuno di essi offrisse uno stile di gioco unico: questo significa che ciascun personaggio è dotato di caratteristiche uniche che potrebbero semplificare il completamento di alcuni livelli e rendere più complessi altri stage. Scopriamo quindi quelle che sono le abilità speciali di ciascuno dei quattro protagonisti.

Sonic è in grado di eseguire uno scatto immediatamente dopo aver saltato, così da saltare gli ostacoli e tornare a muoversi ad alta velocità. Knuckles è dotato invece di due diverse abilità speciali: la prima gli consente di eseguire una planata quanto è sospeso in aria, invece la seconda consiste nella possibilità di aggrapparsi alle pareti e di scalarle, magari per raggiungere un'area nascosta. Troviamo poi Tails, che con le sue code può volare per brevi periodi di tempo e accedere con maggiore facilità ad alcune piattaforme che si trovano in una posizione elevata. Vi è infine Amy, la tenera creatura rosa che è invece dotata del doppio salto, un'abilità da non sottovalutare in alcun modo in un platform a due dimensioni.

Insomma, ognuna delle quattro abilità ha tanti possibili impieghi e sta al giocatore valutare quale usare nelle varie missioni, a patto che non vi siano limitazioni che impongano di utilizzare uno specifico eroe.

