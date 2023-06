Sonic Superstars: la possibile data di lancio lo pone 'contro' Super Mario Bros Wonder

Dopo essersi confrontati al cinema, sembra che Sonic a Mario si renderanno protagonisti di un nuovo faccia a faccia anche nel mondo del gaming. Stando alle informazioni diffuse da due noti retailer come GameStop e Target, Sonic Superstars, ancora privo di una data di lancio ufficiale, uscirà a pochi giorni di distanza da Super Mario Bros Wonder.

Come riportato da Sonic Stadium su Twitter, Target afferma che la data di uscita di Sonic Superstars corrisponde al 17 ottobre, un'informazione che ha assunto ulteriore peso e credibilità quando è stata individuata anche sulle pagine di GameStop. Se la data si rivelerà accurata, ciò significherà che Sonic e Mario si affronteranno in un intrigante testa a testa, con Super Mario Bros Wonder che uscirà solo tre giorni dopo su Nintendo Switch, il 20 ottobre.

Target rivela inoltre che tra i bonus preordine del gioco ci saranno una skin di Lego Eggman da usare in-game, oltre a uno stand in acrilico e una cover del gioco reversibile. In ogni caso, rimaniamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di SEGA per quanto riguarda questi dettagli e la data di uscita definitiva del gioco.

Entrambi i platform game presentano un tradizionale gameplay in grafica 2D a scorrimento laterale e propongono modalità cooperative per un massimo di quattro giocatori (per la prima volta nel caso di Sonic). Sarà interessante osservare simultaneamente in azione Sonic e Mario in caso siano davvero questa la data di lancio del titolo SEGA.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sonic Superstars per ulteriori approfondimenti.