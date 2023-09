Sonic Superstars: il preordine è scontato su Amazon per PS5, PS4, Switch e Xbox

Sonic Superstars è il nuovo platform in uscita il 17 ottobre di quest'anno con protagonista il famoso porcospino blu di SEGA, sviluppato da Arzest e Sonic Team e pubblicato da SEGA. Il gioco è caratterizzato da un gameplay a scorrimento orizzontale in 2D simile ai giochi Sonic the Hedgehog rilasciati per Sega Genesis negli anni '90.

Nel gioco sarà possibile scegliere uno dei quattro personaggi visti nel trailer: Sonic the Hedgehog, Miles "Tails" Prower, Knuckles the Echidna e Amy Rose. Dovremo completare i livelli con l'obiettivo di sconfiggere Doctor Eggman e Fang the Sniper. Sonic Superstars introduce dei potenziamenti ottenibili raccogliendo gli Smerali del Chaos. Il gioco sarà giocabile in single player o in multiplayer locale fino a 4 giocatori.

Il titolo è preordinabile proprio adesso su Amazon in edizione fisica per PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Series X al prezzo scontato di 49,99 euro (invece di un prezzo di listino di 59,99 euro). Di seguito i link ai preordini:

Takashi Iizuka, Il capo di Sonic Team, ha voluto rimodernizzare il gameplay in 2D dell'amato Sonic in modo che lo sviluppo dei giochi potesse continuare parallelamente ai titoli in 3D della serie.

Sega ha annunciato Sonic Superstars al Summer Game Fest l'8 giugno 2023, lasciando tutti a bocca aperta in quanto il team è riuscito a mantenere lo sviluppo del gioco in segreto e nella rete infatti non è mai uscito uno spoiler prima dell'annuncio.