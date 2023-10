Sonic Superstars: la prima recensione di Famitsu mostra voti positivi

Nella classifica settimanale di Famitsu è passata in rassegna anche la prima recensione di Sonic Superstars, che è stato valutato in modo positivo. Il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi la prossima settimana.

A seguire trovate la classifica completa dei giochi recensiti:

DRIFTCE (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 7/7/7/7 [ 28/40 ]

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 7/7/7/7 [ ] Passpartout 2: The Lost Artist (Switch) – 7/8/8/7 [ 30/40 ]

(Switch) – 7/8/8/7 [ ] PAYDAY 3 (PS5, Xbox Series) – 8/7/8/7 [ 30/40 ]

(PS5, Xbox Series) – 8/7/8/7 [ ] Sonic Superstars (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Della nuova avventura dedicata al riccio blu, la testata giapponese scrive: "Per completare il gioco sono necessarie circa 24 ore o più di 31 ore con le attività secondarie". Sembra che la longevità del gioco sia stata premiata, dunque.

Tutti e quattro i recensori di Famitsu hanno assegnato un voto di 8, con un punteggio complessivo di 32/40. Un giudizio più che positivo per il nuovo capitolo dedicato alla mascotte di SEGA, nonostante pare che Sonic sia abbastanza impopolare in Giappone.

Sonic Superstars uscirà a ridosso di Super Mario Bros Wonder, precisamente il 17 ottobre 2023, e ci catapulta in un'avventura a scorrimento laterale nei panni, anzi nelle scarpe, del velocissimo riccio blu. Potremo giocare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store).