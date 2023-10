Sonic Superstars, il riccio blu ed i suoi amici sfrecciano su PS: data del preload e peso

Manca davvero poco all'uscita della nuova avventura dedicata alla grande mascotte SEGA: la prima recensione di Sonic Superstars ha ricevuto voti positivi da Famitsu, dimostrando come vi sia molto interesse dietro quanto realizzato con l'ultimo progetto videoludico del Sonic Team. Il day one si avvicina e Sonic Superstars sfreccia ad alte velocità.

Quanto manca al pre-load di Sonic Superstars e quanto pesa il gioco? Direttamente dall'account Twitter/X di PlayStation Game Size, arrivano le prime informazioni per quel che concerne il mondo dell'ammiraglia di casa Sony e della sua sorella maggiore PS4: nelle scorse ore sono emersi alcuni dati circa il numero di GB necessari su PS4 e PS5 per la versione 1.000.005 del prossimo titolo Sonic.

Sonic Superstars peserà 5.323 GB su PS4 e 10.154 GB su PS5. Si tratta di quantitativo di dati molto esiguo per il titolo in questione, ormai vicino al suo debutto. Sonic Superstars arriverà su tutte le piattaforme il prossimo 17 ottobre, ma il pre-load sulle console Sony sarà disponibile a partire dal 15 ottobre. Ci sarà quindi modo di scaricare il prodotto con un anticipo di due giorni rispetto al day one. Dopo aver visto Sonic Superstars correre alla Gamescom, anche in coop, l'avventura che si colloca tra il passato e il futuro della serie ha capitalizzato l'attenzione di tutti i fan del riccio blu.