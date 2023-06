Sonic Superstars annunciato! Il riccio blu torna alle origini, ma in multiplayer

Dopo l'incursione nella terza dimensione di Sonic Frontiers e la deriva investigativa di The Murder of Sonic The Hedgehog, il riccio blu più famoso del pianeta torna alle origini senza disdegnare un pizzico di modernità con Sonic Superstars, un'avventura tutta nuova annunciata nel corso della Summer Game Fest 2023.

Sonic Superstars è stato presentato da SEGA come una nuova interpretazione delle meccaniche platform in due dimensioni che hanno decretato il successo della sua mascotte, per l'occasione calate in un contesto multiplayer. Nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, un massimo di quattro giocatori in locale saranno chiamati a collaborare per sventare i piani malvagi del Dr. Eggman, di Fand e di un nuovo misterioso avversario, intenzionati a trasformare i mastodontici animali delle isole in badnik.

Per l'occasione, i quattro eroi della serie avranno la possibilità di muoversi in ambientazioni mai viste prima e di sprigionare i nuovi poteri dell'Emerald, che consentiranno loro di muoversi ed attaccare in modi inediti e dinamici, ad esempio moltiplicandosi, risalendo le rapide e assumendo nuove forme.

Il trailer dell'annuncio, che potete comodamente visionare in apertura di notizia, conferma che il debutto di Sonic Superstars è previsto nel corso dell'autunno del 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store. Iscrivetevi alla newsletter ufficiale entro il 31 gennaio 2024 per ottenere al lancio un abito moderno per il personaggio classico di Amy.