Sonic Superstars sfreccia alla Gamescom: data di uscita all'Opening Night Live?

Mentre SEGA festeggia l'acquisizione dei creatori di Angry Birds, arrivano buone notizie per gli appassionati del Porcospino Blu, che si appresta a tornare in azione in occasione della Gamescom 2023.

Dagli account social di Geoff Keighley arriva infatti la conferma che Sonic Superstars sarà tra i videogiochi ospiti sul palco dell'Opening Night Live della fiera di Colonia. In programma per la serata di martedì 22 agosto, l'evento inaugurale della Gamescom 2023 prenderà ufficialmente il via alle ore 20:00 del fuso orario italiano.

Durante la diretta, sarà possibile assistere a una nuova presentazione di Sonic Superstars, alla quale potrebbe associarsi anche l'annuncio della data di uscita del platform 2D. Al momento, infatti, il titolo di SEGA è ancora atteso per un generico 2023, con debutto in programma su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Gli ultimi avvistamenti - realizzati sullo store online di Target - indicavano Sonic Stars come in arrivo a fine ottobre, una data molto vicina alla data di lancio di Super Mario Bros Wonder, nuovo platform in due dimensioni del colosso di Kyoto.

In attesa di saperne di più, non resta che attendere l'apertura ufficiale della Gamescom 2023 e l'arrivo sul palco di Geoff Keighley!