Sonic Superstars, tutti gli Smeraldi del Caos: dove trovarli e che poteri danno

Esplorando i vari livelli di Sonic Superstars, noteremo di tanto in tanto dei giganteschi anelli, toccando i quali saremo teletrasportati in una nuova schermata. In questi schemi alternativi, potremo sfrecciare in una mappa infinita alla ricerca di un Emerald Chaos (Smeraldi del Caos), che dovremo acchiappare. Scopriamo come collezionarli tutti.

Esistono in totale sette Chaos Emerald e ognuno brilla di un colore diverso. In più, acquisirli ci permetterà anche di sbloccare un nuovo potere. Con una perlustrazione certosina dei vari livelli, li sbloccheremo nell'ordine elencato di seguito.

Niente paura, però: se dovessimo mancarne qualcuno, potremo tornare indietro per recuperarlo e, se dovessimo fallire nel livello speciale in cui si trovano, potremo riavviare la corsa e riprovare. Prima di partire, se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida dedicata ai personaggi di Sonic Superstars.

Dove trovare tutti gli Smeraldi del Caos

Nella lista sottostante, potete trovare i livelli in cui è nascosto ogni singolo Chaos Emerald, nonché il potere che consentirà di sprigionare. Assicuriamoci di scandagliare ogni angolo per non lasciarceli sfuggire.

Bridge Island: Atto 1 - Qui si trova lo smeraldo blu scuro , che sblocca il potere grazie a cui è possibile evocare un gruppo di cloni per un breve periodo di tempo e farli attaccare.

- Qui si trova lo smeraldo , che sblocca il potere grazie a cui è possibile evocare un gruppo di cloni per un breve periodo di tempo e farli attaccare. Sky Temple: Atto 1 - Qui è custodito lo smeraldo rosso , che sblocca il potere con cui si può usare un mini-teletrasporto che consente di sfrecciare in aria.

- Qui è custodito lo smeraldo , che sblocca il potere con cui si può usare un mini-teletrasporto che consente di sfrecciare in aria. Speed Jungle: Atto Sonic - Qui potremo reperire lo smeraldo viola , che abilita il potere di rivelare percorsi nascosti, monete e altri segreti.

- Qui potremo reperire lo smeraldo , che abilita il potere di rivelare percorsi nascosti, monete e altri segreti. Sand Sanctuary: Atto 1 - Qui si nasconde le smeraldo azzurro , che sblocca il potere di risalire i corsi d'acqua.

- Qui si nasconde le smeraldo , che sblocca il potere di risalire i corsi d'acqua. Press Factory: Atto 1 - Qui si trova lo smeraldo verde , grazie a cui potremo creare un ramo su cui arrampicarci.

- Qui si trova lo smeraldo , grazie a cui potremo creare un ramo su cui arrampicarci. Golden Capital: Atto 1 - Dorato come il livello, qui c'è uno smeraldo giallo , per mezzo del quale saremo in grado di rallentare il tempo.

- Dorato come il livello, qui c'è uno smeraldo , per mezzo del quale saremo in grado di rallentare il tempo. Cyber Station: Atto 1 - Qui si cela lo smeraldo bianco, che attiva una mossa di attacco speciale.

Alcune di queste abilità, come Avatar, ci torneranno incredibilmente utili nelle battaglie boss, ma teniamo a mente che nessuno dei Chaos Emerald è necessario per avanzare in Sonic Superstars. Consideriamole, quindi, come ricompensa ulteriore per gli esploratori provetti. Per altri approfondimenti sul gioco, consultate anche la nostra recensione di Sonic Superstars.