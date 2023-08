Sonic Superstars: per il Sonic Team la pixel art 'non sarà praticabile tra 10 anni'

Mancano poco meno di due mesi all'uscita di Sonic Superstars su PC, Switch e console PlayStation e Xbox, ma intanto SEGA ed il Sonic Team pubblicizzano sempre di più la nuova avventura bidimensionale del porcospino blu, soffermandosi anche su quale potrebbe essere il futuro della serie e, in particolare, della pixel art.

Nonostante ricalchi lo stile dei giochi 2D del franchise, Sonic Superstars si presenta al pubblico con uno stile visivo moderno e non con un'impostazione "retrò" in linea con i primi titoli del brand. Ci sarebbe un motivo ben chiaro dietro tale scelta: con il nuovo episodio, SEGA punta a porre le basi per un nuovo standard visivo per la serie a due dimensioni, e ritiene che la pixel art non sarà più così popolare e vendibile tra una decina d'anni.

Per il producer Takashi Iizuka del Sonic Team, Sonic Superstars è "un'evoluzione del gameplay 2D di Sonic", aggiungendo che "la pixel art è grandiosa, ma se guardiamo a 10 o 20 anni avanti nel futuro, non crediamo che sarà uno stile o una presentazione visiva praticabile per i nostri giocatori. E per andare davvero avanti dobbiamo assicurarci di presentare un qualcosa di nuovo che tra 10 o 20 anni starà continuando ad evolversi e per il quale si continueranno a creare nuovi contenuti".

Insomma, la pixel art potrebbe non esserci nel futuro di Sonic 2D, i quali continueranno comunque ad esistere in una nuova veste: "Quando parliamo del brand riteniamo sia necessario avere giochi moderni 3D di Sonic, ma al tempo stesso pensiamo servano anche giochi classici di Sonic in 2D. Questi sono i nostri pilastri fondamentali di cui abbiamo bisogno. Ci stiamo espandendo verso film e serie tv, ma abbiamo ancora bisogno di giochi sia 3D che 2D per il nostro pubblico", spiega Iizuka sottolineando che con Sonic Frontiers e la sua struttura a "zone aperte" si sono poste le basi per il futuro dei Sonic 3D dei prossimi decenni.

Cosa ne pensate delle parole di Iizuka? Intanto non perdetevi il nostro provato di Sonic Superstars della Gamescom 2023, dove abbiamo riportato tutte le nostre sensazioni sul prodotto ormai vicino al suo completamento.