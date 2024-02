Sonic Superstars vende meno del previsto e la colpa è di Mario Bros Wonder, dice SEGA

Sonic Superstars ha venduto leggermente meno del previsto e parte della colpa sarebbe da attribuire a Super Mario Bros Wonder di Nintendo, almeno stando a quanto hanno fatto intuire i vertici di SEGA Sammy durante una recente riunione con investitori e azionisti.

Makoto Takahashi, vice presidente esecutivo di SEGA Sammy Holdings, ha commentato le performance commerciali del gioco sottolineando come sebbene Sonic Superstars sia stato ben accolto dalla critica, al lancio ha venduto meno del previsto principalmente a causa della finestra scelta per il debutto, fattore che ha poco il gioco del riccio blu in diretta concorrenza con altri titoli dello stesso genere.

L'espansione del franchise di Sonic comunque prosegue e l'azienda è fiduciosa sul fatto che le vendite possano crescere nei prossimi mesi. Sebbene SEGA non citi direttamente Super Mario Bros Wonder, c'è da dire che questo è l'unico gioco di genere platform ad essere uscito in contemporanea con Sonic Superstars, se escludiamo SpongeBob SquarePants e The Cosmic Shake e Trolls Remix Rescue usciti tra ottobre e novembre 2023.

In generale le vendite del franchise di Sonic sono in calo e Sonic Superstars non è riuscito ad equiparare le performance di Sonic Frontiers, titolo uscito alla fine del 2022 e accolto in maniera positiva dal mercato.