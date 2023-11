Sonic Superstars: vendite a rilento al lancio, colpa di Super Mario Bros Wonder?

SEGA ha ammesso che le vendite iniziali di Sonic Superstars non hanno centrato le aspettative, il nuovo gioco di Sonic è stato pubblicato a ottobre ed ha registrato una partenza più lenta del previsto sul mercato.

I motivi? Il CEO di SEGA pensa che la colpa sia dovuta "al lancio di altri importanti titoli pubblicati nello stesso periodo e che hanno riscosso enorme successo." Nessun gioco è stato citato ma bisogna ricordare che Sonic Superstars è uscito in contemporanea con Super Mario Bros Wonder e Marvel's Spider-Man 2, finendo forse per risentire di una finestra di lancio non del tutto favorevole.

SEGA comunque non perde le speranze, anzi, il CEO sottolinea come "i mesi di novembre e dicembre sono da sempre i momenti di massima vendita per il franchise di Sonic, dunque spenderemo il 90% del nostro budget marketing per promuovere Superstars in vista del Natale, sopratutto in Occidente."

Sonic Superstars è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico (recuperate la nostra recensione di Sonic Superstars), persino meglio di Sonic Frontiers, sottlinea il publisher, dunque si continuerà a lavorare su promozione e marketing per provare ad aumentare le vendite del gioco in Nord America ed Europa, due territori storicamente molto affezionati al riccio blu.