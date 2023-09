Sonic Superstars: nuovo video animato narra una storia antecedente agli eventi di gioco

Dopo il video animato in cui SEGA ha rivelato l'opening di Sonic Superstars, il Sonic Team ha pubblicato un ulteriore video d'animazione. Si tratta di Sonic Superstars: Trio of Trouble e racconta una storia che si svolge prima degli eventi di Sonic Superstars.

Il trio si ritrova a esplorare delle rovine pericolose. Fang the Hunter dovrà usare tutta la sua furbizia per accettare gli errori del passato ed evitare di finire nella morsa di un nuovo temibile avversario. Intanto, il Dr. Eggman troverà quello che potrebbe essere l’elemento di svolta per il suo prossimo e perfido piano. Tra i protagonisti del video compare anche la nuova arrivata, Trip.

Il video prologo segna anche il debutto di Fang per la prima volta in un video d'animazione. La storia arricchisce quella di Sonic Superstars con degli antefatti utili per immergersi nella nuova avventura del riccio blu, un connubio fra passato e futuro nelle avventure di Sonic.

Vi ricordiamo che Sonic Superstars è previsto arrivare su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) il 17 ottobre 2023. Sarà possibile prenotare le edizioni standard, in versione fisica o digitale, e la Digital Deluxe Edition prima del lancio per ottenere l'aspetto esclusivo LEGO Eggman.