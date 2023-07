Sonic Superstars: il nuovo video animato di SEGA rivela l'Opening del gioco

SEGA ha rilasciato un nuovo e colorato video che rivela la sequenza di apertura di Sonic Superstars, sulle note di una melodia composta da Tee Lopes e Jun Senoue.

Si tratta di un filmato con animazione 2D in cui ritroviamo Sonic e i suoi amici. Il video ci lascia presagire da subito che Sonic Superstars è una corsa fra passato e futuro. Comincia fra le inconfondibili colline in cui si avviano le avventure del riccio blu. Sonic giunge in soccorso di alcuni indifesi liberandosi con un paio di rimbalzi di alcuni fastidiosi nemici.

Nella nostalgica animazione, lo vediamo poi eseguire giri della morte alla conquista dei suoi amati anelli e, proprio mentre si accorge di aver corso troppo in là, ecco che Tails lo recupera a bordo del suo aeroplano. Sfrecciando tra i cieli, la scena si sposta poi sul resto del cast, alle prese con il malvagio Dr. Eggman, che come sempre non sa con chi ha a che fare.

Come mostrato alla fine del trailer, i fan che preordineranno una copia fisica potranno ottenere una esclusiva skin in-game del personaggio LEGO Eggman, un espositore in acrilico e una copertina del gioco reversibile. Inoltre, iscrivendosi al sito Sonicsuperstars.com è possibile guadagnare una esclusiva skin di Amy Rose.