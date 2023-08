Sonic Symphony World Tour: tante nuove date e tanti nuovi ospiti!

Dedicato ai fan di Sonic ma non soltanto, il Sonic Symphony è un'esperienza musicale che abbraccia e omaggia tre decenni di musica senza tempo dell'iconico franchise di Sonic the Hedgehog di SEGA. Un ottimo espediente per ingannare il tempo nell'attesa della release del nuovo gioco in cantiere, Sonic Superstars.

Sarà possibile ascoltare brani suonati dal vivo da un'orchestra sinfonica e da una rock band, con arrangiamenti musicali inediti, tra cui uno realizzato da Tee Lopes, il compositore di Sonic Mania. Naturalmente, i partecipanti all'evento potranno riascoltare anche i grandi classici a 8 e 16 bit alle canzoni rock e EDM, assistendo al contempo ai momenti iconici di Sonic che prendono vita sul grande schermo.

Per acquistare i biglietti e accedere a prevendite esclusive, potete visitare il sito ufficiale di Sonic Symphony. Di seguito trovate tutte le date del Sonic Symphony World Tour:

18 Agosto, 2023: San Diego, Sonic Speed Café (Primo show alle 11:30am)

16 Settembre, 2023: London, Barbican Hall (3:30pm show SOLD OUT)

16 Settembre, 2023: London, Barbican Hall (8:00pm show, SOLD OUT)

22 Settembre, 2023: Paris, Le Grand Rex

30 Settembre, 2023: Los Angeles, Dolby Theatre (3:30pm show)

30 Settembre, 2023: Los Angeles, Dolby Theatre (8:00pm show, SOLD OUT)

14 Ottobre, 2023: São Paulo, Brasil Game Show

15 Ottobre, 2023: São Paulo, Brasil Game Show

21 Ottobre, 2023: Boston, Emerson Colonial Theatre

28 Ottobre, 2023: Chicago, Auditorium Theatre

17 Novembre, 2023: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15 Dicembre, 2023: San Antonio, Majestic Theatre

29 Dicembre, 2023: Atlanta, Cobb Energy P.A.C.

05 Gennaio, 2024: Seattle, Paramount Theatre

06 Gennaio, 2024: San Francisco, Davies Symphony Hall

20 Gennaio, 2024: Washington DC, Warner Theater

27 Gennaio, 2024: Kansas City, Kansas City Music Hall

11 Febbraio, 2024: Tokyo, LINE CUBE SHIBUYA

17 Febbraio, 2024: Toronto, Meridian Hall

24 Marzo, 2024: Montreal, Wilfrid-Pelletier Theater

29 Marzo, 2024: Portland, Schnitzer Auditorium

6 Aprile, 2024: Milwaukee, Bradley Symphony Center

7 Aprile, 2024: Milwaukee, Bradley Symphony Center

Il Sonic Symphony World Tour è co-prodotto da SEGA e soundtrec ed è presentato da MGP Live. Agli spettacoli di Los Angeles e Londra Faranno della apparizioni come ospiti anche i compositori del franchise di Sonic the Hedgehog, Tomoya Ohtani e Jun Senoue (quest'ultimo anche a San Paolo).