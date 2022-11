Sonic The Hedgehog 2 compie 30 anni: SEGA festeggia con poster inediti

Ancora oggi Sonic The Hedgehog 2 viene considerata una delle migliori avventure di sempre con protagonista il celebre porcospino blu di casa SEGA, che per la prima volta si ritrova a condividere lo schermo con Tails, destinato a divenire uno dei personaggi più amati e popolari dell'intero franchise.

Il secondo episodio principale della serie venne pubblicato per la prima volta in Giappone su SEGA Mega Drive esattamente 30 anni fa, il 21 novembre del 1992, per poi sbarcare anche in occidente pochissimi giorni dopo, il 24 novembre. L'opera della storica software house giapponese otterrà grandissimi consensi di critica e pubblico, venendo poi riproposta più volte nel corso degli anni tra porting e raccolte varie, come la recente Sonic Origins disponibile da giugno 2022.

Per celebrare questo importante anniversario, SEGA ha messo a disposizione due poster inediti realizzati dall'artista Mark Bell ed in vendita su Moor-Art Gallery (e visibili anche in fondo a questa notizia). Nel momento in cui scriviamo uno dei poster risulta essere sold-out, mentre l'altro è ancora disponibile. Si tratta di artwork celebrativi che vedono Sonic e Tails fuggire in aeroplano dalla fortezza volante del Dr. Eggman, Death Egg, nel pieno di un'esplosione.

Festeggiamenti a parte, nel corso del 2022 ci sono stati rumor su un possibile nuovo Sonic 2D in sviluppo, ma per il momento non si sono concretizzati. Vi piacerebbe vivere un'altra avventura bidimensionale del porcospino blu?