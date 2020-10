Sonic The Hedgehog 2: versione PC in regalo per pochi giorni, link al download

Ad accompagnare i titoli gratuiti della settimana su Epic Games Store, questa volta arriva un piccolo dono anche per gli utenti Steam, i quali possono scaricare una vecchia gloria senza costi aggiuntivi: Sonic The Hedgehog 2.

L'offerta resterà valida fino al prossimo 19 ottobre 2020 e per aderirvi non vi occorrerà far altro che visitare la pagina del prodotto sul client Valve e cliccare sul tasto verde con su scritto "Aggiungi all'account", così che il gioco possa essere aggiunto alla vostra libreria per sempre. A questo punto potete procedere al download semplicemente visitando la libreria digitale e selezionando il gioco.

Ecco di seguito il link per procedere al download:

Vi ricordiamo che il prezzo del gioco è solitamente di poco meno di 5 euro e che la promozione attualmente in corso coinvolge anche gli altri titoli della serie, i quali non possono essere riscattati gratuitamente ma sono in vendita ad un prezzo scontato. Il SEGA Mega Drive and Genesis Classics Bundle è infatti venduto al prezzo di 7,86 euro e il corposo Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle ha un costo di 82 euro (il prezzo originale è superiore ai 240 euro).