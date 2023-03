Sonic the Hedgehog approda in Samba de Amigo Party Central: c'è il livello City Escape

Sin dal lancio in estate di Samba de Amigo Party Central, il nuovo capitolo della serie musicale di SEGA accoglierà la mascotte più iconica del publisher e sviluppatore giapponese: ci riferiamo ovviamente a Sonic The Hedgehog!

Il riccio blu più veloce del mondo ballerà al ritmo di alcuni dei brani più 'energetici' della leggendaria serie platform di SEGA. Gli emuli di Sonic avranno così modo di cimentarsi in una serie di sfide a tema nella cornice di City Escape, una delle ambientazioni più amate dagli appassionati della serie.

I contenuti a tema Sonic del nuovo capitolo di Samba de Amigo comprenderanno perciò i brani "Escape From the City" di Sonic Adventure 2 e "Fist Bump" di Sonic Forces, oltre al versione ricostruita 'in stile danzereccio' del livello City Escape di Sonic Adventure 2.

La commercializzazione di Samba de Amigo Party Central è prevista in estate su Nintendo Switch. Il titolo, lo ricordiamo, ci permetterà di scatenarci sul palco in una serie di sfide da completare a passo di danza seguendo il ritmo di oltre 40 canzoni, con una tecnica da acquisire e padroneggiare attraverso una serie di minigiochi e di attività secondarie da svolgersi sia da soli che in rete nella modalità Fiesta nel Mondo.