Sonic The Hedgehog arriva su Commodore 64 con un porting non ufficiale ma spettacolare

Sonic The Hedgehog è uno dei giochi simbolo di SEGA, uscito nel 1991 su Mega Drive e l'anno successivo su Master System e Game Gear, il gioco non ha certo bisogno di presentazioni dal momento che parliamo di uno dei titoli più venduti, amati e popolari di sempre.

Come detto in apertura esistevano versioni 8-bit di Sonic The Hedgehog certamente meno veloci rispetto al gioco originale per Mega Drive e maggiormente incentrate su fasi platform anziché sulla corsa a tutti i costi. Forse non soddisfatto delle versioni Master System e Game Gear, qualcuno ha deciso di dare vita ad un porting di Sonic The Hedgehog per Commodore 64 e Commodore 128.

Il video non lascia spazio a dubbi sulla qualità del lavoro svolto, ricordiamo che parliamo di una conversione assolutamente non ufficiale e realizzata da un gruppo di fan di Sonic per festeggiare il trentesimo anniversario del porcospino. Per giocare è richiesta l'espansione di memoria da 256 KB se utilizzate un Commodore 64/128 o The C64 Mini/Maxi, il gioco è ovviamente compatibile anche con qualsiasi emulatore della macchina Commodore.

La ROM è stata distribuita gratuitamente dagli sviluppatori, si tratta però di un lavoro che viola i copyright di SEGA e dunque non sappiamo se la casa di Sonic interverrà legalmente o con una richiesta di ritiro del file pubblicato.