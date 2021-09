Sonic The Hedgehog, asta da oltre 430.000 dollari: record per il porcospino SEGA

Non siamo certamente ai livelli della copia di Super Mario 64 da oltre un milione e mezzo di dollari, ma bisogna dire che anche il porcospino blu di casa SEGA si difende con onore.

Di recente, una copia di Sonic The Hedgehog è infatti stata battuta all'asta per una cifra record, corrispondente a ben 430.500 dollari, corrispondenti a circa 366.000 euro al cambio odierno. La vendita è stata realizzata dal gruppo Goldin Auctions, che ha battuto l'asta per la copia del gioco SEGA Genesis. Il valore della cartuccia del titolo è stato peraltro influenzato dalla realizzazione di una certificazione WATA pari a 9.4 per l'oggetto da collezione.

La notevole cifra di 430.500 dollari segna un record assoluto non solo per il gioco oggetto della transazione, ma anche per l'intera storia del porcospino blu di casa SEGA. In aggiunta, quest'ultima rappresenta anche la somma più alta mai raggiunta per la vendita di un gioco del periodo SEGA Genesis.



Prosegue così il recente trend che vede numerose opere videoludiche del passato acquisire un valore decisamente elevato. Nel luglio di quest'anno, ad esempio, una copia sigillata di The Legend of Zelda per NES è stata venduta a quasi un milione di dollari, sempre nel corso di un'asta.