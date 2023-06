Sonic the Hedgehog compie 32 anni: il riassunto degli annunci di SEGA

Nella cornice mediatica del terzo Sonic Central , SEGA coglie l'opportunità offertagli dall'anniversario del primo Sonic per svelare tantissime novità sui prossimi videogiochi e progetti multimediali che avranno per protagonista il Riccio Blu.

In occasione del Sonic Central di giugno 2023, il publisher e sviluppatore nipponico ha snocciolato tutta una serie di annunci e approfondimenti nel corso di un evento trasmesso sui canali social di Sonic the Hedgehog.

Nella cornice di questo atteso appuntamento mediatico, SEGA ha condiviso tanti dettagli inediti su Sonic Superstars. La nuova avventura che rivisita i grandi classici di Sonic darà modo a tutti i patiti della serie di reindossare i panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy per sfrecciare a velocità supersoniche nella cornice di ambientazioni dalla veste grafica attualizzata, con zone inedite da esplorare per acquisire nuovi poteri e abilità originali.

I giocatori avranno l'opportunità di fare squadra con gli amici nella modalità cooperativa locale a 4, o sfidarsi nelle modalità Battaglia, Online e Locale. Inoltre, Sonic e LEGO hanno collaborato per uno 'spigoloso DLC' in cui i fan potranno vivere le avventure del Fulmine blu con la skin gratuita di LEGO Sonic.

L'evento di SEGA ha poi svelato nuovi dettagli sull'aggiornamento di Sonic Frontiers per la festa di compleanno del Riccio Blu, per poi focalizzare le attenzioni degli appassionati sulle nuove date del tour di concerti Sonic Symphony e delineare il quadro completo degli appuntamenti a tema Sonic per il San Diego Comic-Con. Non sono mancati nemmeno gli approfondimenti sull'evento Sonic Speed Simulator in Roblox e sui quaranta brani a tema Sonic in Samba de Amigo, come pure sui giochi per dispositivi mobile Sonic Force e Sonic Dash dove poter sbloccare Super Silver, un porcospino psichico superveloce e inarrestabile.

A partire dal mese di luglio, Netflix pubblicherà una nuova Stagione della serie animata Sonic Prime e accoglierà l'endles runner Sonic Dash nel catalogo dei videogiochi accessibili su Netflix. Avete già dato un'occhiata alla torta celebrativa di Sonic Origins Plus?