Sonic e i giochi sconosciuti: emerge in rete un racing game mai visto prima

Nel corso dei suoi 30 anni di carriera, il mitico Sonic è stato protagonista di numerose avventure e spin-off scollegati dal genere Platform. Come spesso accade, molti progetti sono stati cancellati nel corso del tempo, altri ancora invece sono sconosciuti o completamente dimenticati.

Proprio per questa ragione ha attirato l'attenzione un video comparso negli scorsi mesi su Youtube raffigurante un titolo che la larghissima maggioranza dei fan della mascotte SEGA non avranno mai sentito nominare: si tratta di Sonic Kart 3D X, un racing game mai uscito dai confini giapponesi e parte del servizio Sonic Cafe disponibile esclusivamente sui sistemi mobile nipponici. A mostrare stralci di gameplay di questa produzione completamente dimenticata è stato uno youtuber giapponese noto come "Ruwaga", che è stato addirittura capace di registrare la clip del gioco mentre girava sull'hardware originale sfruttando un Docomo SC-010 dotato di un micro slot per cavi HDMI.

Sonic Kart 3D X era dotato di due modalità di gioco, Grand Prix e Time Trial, e si poteva giocare tramite due diverse tipologie di inquadrature: una dall'alto e una posta subito dietro il kart del porcospino blu. Per essere un titolo arrivato attorno la metà degli anni 2000 sui dispositivi cellulari dell'epoca, non sembrava nemmeno così malvagio sul fronte puramente tecnico. I titoli messi a disposizione per Sonic Cafe sono largamente sconosciuti, chissà quindi se in futuro non possano emergere altre produzioni esclusive di questo servizio.

Tornando al presente, di recente ci sono stati alcuni rumors su una remastered di Sonic Colors per il 2021, che per il momento non hanno trovato conferme ufficiali da parte di SEGA. Qualcosa bolle in pentola per il buon Sonic? In attesa di novità riscopriamo le origini del personaggio: sapevate perché Sonic è di colore blu?