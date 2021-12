Sonic The Hedgehog: un leak svela in anticipo il set LEGO ispirato al primo gioco

Dopo aver appreso dell'imminente annuncio di un suggestivo set dedicato al Collolungo di Horizon Zero Dawn, un ulteriore leak sembra aver anticipato l'arrivo di una costruzione LEGO ispirata al primo gioco della serie di Sonic the Hedgehog.

Il set, già inserito nel databse sul popolare mercato online Mercado Libre, sembra ricreare l'iconica Green Hill Zone di Sonic the Hedgehog, con tanto di anelli d'oro e Dr. Robotnik. Il set fa parte del marchio Lego Ideas, che consente ai fan di creare i propri set di mattoncini dei sogni e di inviarli al sito Web Lego per l'approvazione. Se i set ricevono più di 10.000 voti, vengono considerati per la vendita come prodotti commerciali vero e proprio.

Il set in questione è frutto del concept di Viv Grannell, un fan di 24 anni: "Siamo entusiasti di collaborare con Sega e Viv per dare vita a uno dei personaggi e dei marchi più iconici tramite i mattoncini Lego sulla base della creazione colorata e divertente di Viv", aveva dichiarato LEGO all'inizio di quest'anno.

Il design include oltre 700 pezzi e scenari ispirati alla Green Hill Zone di Sonic, insieme ad un Egg Robot Mech e ai Badnik della serie SEGA. Parlando della sua idea vincente, Grannell ha dichiarato: "Sono un appassionato del mondo di Sonic da quasi tutta la mia vita, ed è così perfetto per Lego che ho trascorso circa un anno a raccogliere il supporto dei fan affinché tutto questo potesse succedere".

Nell'attesa che Sonic Frontiers faccia il suo esordio su PC e console nel 2022, è stato mostrato di recente il gameplay di una demo di un gioco mobile di Sonic scartato da SEGA.