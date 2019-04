È Sonic The Hedgehog il protagonista della nuova puntata di My Generation

Corre velocissimo, è blu ed ha allietato i pomeriggi di tantissimi adolescenti. Se pensate al Road Runner dei cartoni di Wile E. Coyote probabilmente all'epoca non avete videogiocato abbastanza con Sonic the Hedgehog, perché è proprio della mascotte SEGA di cui si parla nella nuova puntata di My Generation.

La nostra rubrica dedicata ai videogame che hanno fatto la storia, vi parla di uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi, che farà sicuramente piacere ritrovare a tutti quelli per i quali Sonic è stato un vero e proprio compagno di giochi per tanti anni, ma che è bene che scoprano anche le nuove generazioni, i giocatori meno smaliziati e più sbarbatelli, perché è proprio dalla storia che si deve partire per guardare al futuro.

Come se non bastasse poi, Sonic è ancora un personaggio di grande attualità. Ancora oggi vengono prodotti videogame che lo vedono protagonista, è in arrivo un nuovo gioco di karting a lui dedicato, e presto arriverà anche al cinema, anche se il suo look nel film di Sonic per la verità ha destato un po' di perplessità.

Come che sia, nella nuova puntata della nostra rubrica vi sveliamo tutto, ma proprio tutto, sul celebre porcospino. My Generation Episodio 8 vi aspetta sulle nostre pagine!