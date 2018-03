Sonic the Hedgehog: questa sera SEGA svelerà due nuovi progetti legati al porcospino blu

Il 2017 si è rivelato un anno piuttosto interessante per la mascotte di, Sonic the Hedgehog.non si è rivelato particolarmente entusiasmante, ma Sonic Mania ha pienamente soddisfatto le aspettative degli amanti della serie classica bidimensionale.

A quanto pare, la casa giapponese ha qualcosa in serbo anche per il 2018. Questa sera, durante un panel che si svolgerà al SXSW (South by Southwest) di Austin, svelerà due nuovi progetti legati al porcospino blu.

Il panel è intitolato The Official Sonic the Hedgehog Panel e prenderà il via alle 4:30 PM ET (21:30 ora italiana). Per l'occasione, saranno presenti Takashi Iizuka (capo di Sonic Team), Aaron Webber (Social Media Manager della serie Sonic the Hedgehog), Tyson Hesse (Animation Director di Sonic Mania) e (Jasmin Hernandez, TV Animation Production Coordinator di SEGA). Personalità di indubbio rilievo, che discuteranno del "futuro del franchise e di alcuni nuovi eccitanti progetti e collaborazioni".

Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere. Restate sintonizzati, vi terremo aggiornati al riguardo. Cosa annunceranno secondo voi?