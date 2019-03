Sonic the Hedgehog: SEGA conferma lo sviluppo di un nuovo capitolo

In chiusura dell'intervento all'SXSW 2019 che ci ha regalato il nuovo video sulla customizzazione dei veicoli di Team Sonic Racing, Takashi Iizuka del Sonic Team e le alte sfere di SEGA hanno confermato l'inizio dei lavori sul nuovo capitolo "maggiore" della saga platform di Sonic the Hedgehog.

Le stringate parole pronunciate da Iizuka sul palco dello show videoludico di Austin (Texas) non svelano ulteriori dettagli sul progetto, se non che rientrerà nel filone "classico" della serie e che, di conseguenza, offrirà un'esperienza di gioco canonica.

Secondo quanto suggerito dall'alto dirigente del leggendario Sonic Team interno a SEGA, la prossima epopea platform del porcospino più famoso della storia dei videogiochi coinvolgerà gli appassionati in un'avventura dai ritmi frenetici all'interno di un multisfaccettato universo digitale con livelli a scorrimento alternati a scenari tridimensionali.

A ulteriore riprova delle ambizioni nutrite dagli sviluppatori del nuovo atto della saga di Sonic the Hedgehog ci sono le dichiarazioni conclusive di Iizuka nel suo intervento all'SXSW 2019, con le quali invita tutti i fan a pazientare fino al giorno in cui gli autori si sentiranno pronti per presentare ufficialmente il progetto mostrandoci le prime scene di gioco.