Sonic potrebbe tornare al 2D, dopo Frontiers? Le parole di Kishimoto

Nonostante la calorosa accoglienza ricevuta da Sonic Frontiers, sembra che il franchise sia pronto a riabbracciare le proprie origini con i prossimi capitoli. Almeno, questo è ciò che emerge dalle ultime dichiarazioni del director Morio Kishimoto.

Dell'argomento si è parlato nel corso di una recente conversazione Twitter tra il director e i fan, quando al director è stato chiesto se ci sono possibilità di una nuova collaborazione tra SEGA e Dimps (sviluppatori di Sonic 4 in 2D). Questa è stata la risposta di Kishimoto:

"Ciao e grazie per aver tradotto la tua domanda in giapponese. Ti riferivi al gioco di Sonic prodotto da Dimps? A parte i vari titoli dedicati a Sonic in 3D, ci saranno molti altri titoli a scorrimento orizzontale in futuro!"

Sempre su Twitter, Kishimoto ha poi aggiornato i fan in merito allo sviluppo del prossimo update di Sonic Frontiers. Kishimoto ha rivelato che i lavori su questo aggiornamento sono quasi al termine, aggiungendo di confidare fortemente nel successo di questa espansione presso la community di appassionati.

Purtroppo, però, sembra che tra i prossimi contenuti in arrivo non sarà contemplata una modalità multiplayer per Sonic Frontiers. L'ha rivelato lo stesso Kishimoto. Stando alle sue parole, il team ha pensato più volte a questa possibilità, tuttavia l'implementazione di una modalità a più giocatori risultava troppo difficile ed è stata quindi scartata.

Sonic Frontiers è un titolo a piattaforme disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.