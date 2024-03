Sonic Toys Party esiste sul serio: gameplay in azione in un video leak

Da alcuni mesi si vocifera di uno spin-off mobile di Sonic in arrivo nel 2024 sebbene SEGA per adesso ancora non lo abbia mostrato ufficialmente. Nel frattempo però un video leak ad ulteriore conferma dell'esistenza del progetto è emerso in rete.

Su ">Youtube è possibile risalire al trailer della produzione per sistemi mobile incentrata su Sonic The Hedgehog, permettendo così di dare uno sguardo anche al gameplay del gioco. Il filmato conferma che Sonic Toys Party è il nome dello spin-off mobile e che la giocabilità ricalca lo stile di Fall Guys come già svelato dai precedenti leak sul gioco, il tutto reinterpretato attraverso le meccaniche a tutta velocità che da sempre caratterizzano le avventure di Sonic.

Oltre a uno sguardo ad alcuni degli scenari presenti nell'opera, il video leak conferma anche la presenza di diversi personaggi giocabili quali Tails, Knuckles, Shadow, Amy e il Dr. Eggman, mentre per adesso non sembrano esserci indicazioni in merito alla data d'uscita del gioco multiplayer in stile battle royale. Stando a quanto già riportato in precedenza dal portale Insider Gaming di Tom Henderson, l'uscita di Sonic Toys Party sarebbe prevista per l'estate 2024: a questo punto manca solo l'annuncio ufficiale di SEGA per avere tutte le conferme definitive.

