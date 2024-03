Sonic Toys Party: è questo il nome del Sonic mobile ispirato a Fall Guys?

Negli scorsi mesi il leaker Midori aveva rivelato l'esistenza di uno spin-off mobile di Sonic ispirato a Fall Guys, la cui uscita sarebbe prevista nel corso del 2024. Adesso è l'insider Tom Henderson a fornire qualche dettaglio in più sul misterioso progetto.

Stando a quanto rivelato da Henderson in un articolo sul suo portale Insider-Gaming, il Sonic mobile in stile Fall Guys avrebbe come nome in codice Project Toys, mentre il suo nome definitivo potrebbe essere Sonic Toys Party. Ed oltre a rimarcare la forte somiglianza della produzione SEGA con il free-to-play di Mediatonic, l'insider aggiunge che la sua pubblicazione sarebbe prevista per l'estate del 2024.

Henderson rivela inoltre che avrebbe ricevuto clip tratte dal gameplay ufficiale del gioco da una fonte anonima e con il divieto di pubblicare in qualunque forma il materiale a lui fornito. L'insider si è dunque limitato a confermare che tra i personaggi giocabili sono presenti Sonic, Tails, Shadow, Knuckles, Amy, il Dr. Eggman e Metal Sonic, mentre tra le sfide offerte dal titolo ci sarebbero corse a ostacoli, scontri con boss, collezione di Anelli o più semplicemente lotte per la sopravvivenza dove vince l'ultimo giocatore rimasto in piedi. Gli Anelli inoltre avrebbero un ruolo chiave all'interno della produzione essendo indispensabili per ottenere casse speciali contenenti costumi, emoji e molti altri elementi di personalizzazione.

Per adesso non è chiaro quando il nuovo Sonic Mobile verrà annunciato ufficialmente, ma se l'uscita è effettivamente prevista per l'estate è probabile che già nei prossimi mesi SEGA alzerà il sipario sul progetto.