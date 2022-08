Sonic Triple Trouble torna in 16-bit: il fan remake è disponibile gratis

Mentre il team di SEGA lavora per risolvere i numerosi problemi di Sonic Origins, gli appassionati del porcospino blu hanno un'interessante occasione per recuperare una delle avventure del passato del personaggio.

Un abile fan ha infatti deciso di revisionare l'esperienza proposta sa Sonic Triple Trouble, capitolo della saga esordito ai tempi del SEGA Game Gear. In particolare, il progetto si è nel tempo concretizzato in un vero e proprio rifacimento del gioco, ma con una grafica in 16-bit. Con questo nuovo comparto artistico, Sonic triple Trouble è pronto di fatto per il debutto su SEGA Genesis, in un remake che gli amanti del personaggio possono scaricare in maniera completamente gratuita. di seguito, vi riportiamo il link alla pagina ufficiale del progetto:

Il creatore del progetto,, non si è però limitato a riproporre il platform originale aggiornato in 16-bit, ma è intervenuto anche su ulteriori aspetti. Tra questi, possiamo segnalare l'aggiunta di alcuni livelli 3D, diversi nemici inediti e soluzioni di gameplay originali. Su PC, i fruitori deldi Sonic Triple Trouble possono godersi l'avventura con mouse e tastiera o, se lo preferiscono, tramite gamepad, grazie al supporto ai controller offerto dal progetto fan made.