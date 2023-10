Sonic: un velocissimo cosplay di Amy italiano corre per Superstars

Il 2024 sarà l'anno di Sonic. L'uscita del nuovo videogioco platform in 2.5D vecchia scuola è infatti solo il primo appuntamento con il riccio blu più amato dal pubblico. La mascotte di SEGA, che negli anni Novanta rappresentava l'industria videoludica competendo con Super Mario, tornerà infatti per altre interessanti proposte.

Sonic Superstars sfreccia a tutta velocità con il nostro Hedgehog dalle scarpette rosse e i guanti bianchi. Tornato alla bidimensionalità, Sonic e compagni sono partiti a caccia di anelli dorati in una nuova avventura che li ha portati a sfidare il malvagio Dottor Robotnik. Il prossimo anno pare uscirà un DLC che andrà ad ampliare l'esperienza di gioco e anche un nuovo titolo mobile della serie. Inoltre, arriveranno anche nuovi progetti animati di Sonic.

In attesa di ulteriori informazioni sui progetti a venire, la cosplayer italiana Dacchan celebra il franchise con una spettacolare interpretazione della compagna femminile del riccio blu. Parliamo di Amy Rose, riccio rosa che appare già nel 1993 in Sonic the Hedgehog. Innamorata persa di Sonic, Amy prova in ogni modo a cercare la sua attenzione. Sensibile e gentile, sa essere parecchio irascibile. Con il suo martello è una minaccia per qualsiasi avversario. In questo cosplay di Amy da Sonic la vediamo in versione umanoide, appoggiata su di una transenna mentre fa una bolla con una chewingum.