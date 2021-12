Sonic: video gameplay mostra la demo di un gioco mobile scartato da SEGA

Con Sonic Frotniers previsto per il 2022, SEGA si sta preparando a rilanciare in grande stile il suo amato porcospino blu, ma sembra proprio che il publisher nipponico avesse pensato in passato di estendere il suo franchise con un titolo previsto per il mercato mobile.

A svelarlo sono stati i ragazzi di Nitrome, che potreste conoscere per Shovel Knight DIG o per i suoi giochi in Flash per web browser. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, lo studio ha svelato di aver presentato una demo a SEGA in cui ha mostrato i risultati ottenibili tramite questo progetto per dispositivi mobile.

Il gameplay si sarebbe strutturato in maniera molto semplice, dal momento che si sta parlando di un endless runner con necessità di cliccare un solo tasto per accompagnare il nostro celere porcospino blu. Per rendere il tutto più dinamico, gli sviluppatori avevano pensato di implementare il wall running (come mostrato nel filmato riportato in calce), meccanica che sarebbe poi stata riutilizzata in Super Leap Day.

Nitrome sembra piuttosto sicura del potenziale intrinseco del progetto, tanto che con un secondo post ha ricontattato pubblicamente SEGA rinnovando la popria disponibilità a rimettersi al lavoro sul mobile game. Chissà che il publisher nipponico non torni sui suoi passi, specialmente osservando quanto positivo sia stato il feedback dei giocatori che hanno preso visione della demo. Voi cosa ne pensate?