Sonic vs Mario, si riaccende la sfida: SEGA vuole superare Nintendo su giochi e film

Nel corso del 2023 si è ravvivato lo scontro con protagonisti Sonic e Mario, prima al cinema con The Super Mario Bros. Movie e Sonic - Il Film, e successivamente con Super Mario Bros. Wonder e Sonic Superstars.

La rivalità tra le mascotte Nintendo e SEGA non è di certo cosa nuova per gli appassionati videoludici, avendo già assistito a diversi testa a testa fra le due compagnie nipponiche in passato. Con l'abbandono del mercato hardware da parte di SEGA, il confronto si è fatto progressivamente meno acceso, tuttavia la fiamma della competizione è stata riaccesa negli ultimi mesi.

SEGA ha condiviso un'intervista interna con Osamu Ohashi, Division Manager della compagnia, in cui viene affrontato proprio il tema Sonic vs Mario. Secondo Ohashi, l'obiettivo principale di tutto ciò che riguarda il porcospino blu è creare contenuti che superino Mario in termini di qualità e portata, sia nel segmento videoludico che nel mercato del cinema.

"In poche parole, voglio superare Mario. Sonic è un gioco originariamente sviluppato per competere con Mario e non ha ancora raggiunto questo obiettivo. Il nostro proposito è raggiungere e superare Mario perché rispettiamo Mario. Voglio che le persone lo giochino in tutto il mondo, incluso il Giappone, così come fanno con Mario, e voglio che il film abbia un successo più grande. Vorrei che anche l'USJ creasse una “Sonic Area”. Questo è il nostro obiettivo per tutti noi che amiamo Sonic".

Riuscirà SEGA nel suo intento? Nell'attesa di scoprire i prossimi risvolti, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di Sonic Superstars, il più recente capitolo della serie platform con protagonista il velocissimo porcospino blu.