Sonic x Angry Birds: SEGA ha completato l'acquisizione di Rovio

Oltre a festeggiare le ottime vendite registrate da Sonic e Persona negli ultimi anni, i vertici di SEGA possono ora festeggiare anche l'ingresso in famiglia di una nuova realtà.

Si è infatti ufficialmente conclusa la procedura di acquisizione di Rovio, che diviene parte del colosso videoludico giapponese. Questo passaggio segna ovviamente l'arrivo in SEGA anche di una delle IP più celebri del team, ovvero Angry Birds. Non a caso, gli scontrosi pennuti di Rovio sono stati affiancati a Sonic nella key art celebrativa dedicata all'acquisizione, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Specializzata nella produzione di videogiochi per il mercato mobile, Rovio ha sede ad Helsinki, in Finlandia. Dai propri studi, negli ultimi anni ha declinato il mondo degli Angry Birds in un ampio ventaglio di titoli, da Angry Birds: Dream Blast a Angry Birds: Pop o Angry Birds: Match. Accanto alla sua IP principale, Rovio ha poi firmato altre produzioni, come Small Town Murders e Sugar Blast.



Reduce dai recenti festeggiamenti per il trentaduesimo anniversario della nascita di Sonic, i vertici di SEGA si apprestano a offrire ulteriori dettagli su Sonic Superstars, nuova avventura del Porscospino Blu attesa su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.