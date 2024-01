Sonic x Shadow Generations esiste! L'annuncio allo State of Play tra remaster e novità

Dopo gli insistenti rumor che si sono susseguiti nei giorni scorsi, SEGA ha approfittato della risonanza mediatica garantita dallo State of Play di gennaio 2024 per togliere ufficialmente i veli a Sonic X Shadow Generations, nuovo capitolo del trentennale franchise del riccio blu.

Sonic x Shadow Generations fonde classico e moderno offrendo ai giocatori due distinte esperienze. La prima è una versione completamente rimasterizzata di Sonic Generations, che aggiorna i livelli 2D e 3D dell'originale del 2011 con una grafica al passo dei tempi e nuovi contenuti bonus; la seconda è invece una campagna inedita incentrata sul personaggio di Shadow the Hedgehog, che per l'occasione sfoggia delle abilità mai viste prima per dimostrare di meritarsi appieno l'appellativo di Ultimate Life Form.

Nonostante sia stato annunciato allo State of Play di PlayStation, Sonic x Shadow Generations è un progetto multipiattaforma. Il lancio è attualmente previsto nel corso dell'autunno del 2024 su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Store. Godetevi il trailer di presentazione che per vostra comodità l'abbiamo allegato in cima a questa notizia: buona visione!