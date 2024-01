Sonic X Shadow Generations esiste ma non è quello che pensate. Reveal allo State of Play?

Nei giorni scorsi un leak ha svelato l'esistenza di Sonic X Shadow Generations, apparentemente una remastered di Sonic Generations ma non solo, perché un famoso leaker fa sapere che il progetto è in realtà qualcosa di più grande di quanto ci si potrebbe aspettare.

La prima novità riguarda la scoperta del dominio web https://sonicxshadowgenerations.com/, che al momento rimanda però ad una pagina di errore 403, con ogni probabilità il sito verrà attivato solamente dopo l'annuncio ufficiale del gioco.

A quanto sembra, Sonic X Shadow Generations non si limiterà ad aggiungere Shadow come personaggio giocabile in Sonic Generations ma introdurrà anche una nuova storia e nuovi livelli, di fatto classificandosi come "un nuovo gioco, anziché una semplice remastered" stando al leaker che per primo ha svelato Persona 3 Reload e lo shadowdrop di Hi-Fi Rush.

Sonic X Shadow Generations dovrebbe essere uno dei 15 giochi annunciati allo State of Play del 31 gennaio, inserito nella lineup dell'evento insieme ai già confermati Stellar Blade e Rise of the Ronin e ai rumoreggiati Death Stranding 2 e Final Fantasy VII Remake. Sarà vero? Lo scopriremo stasera ma a quanto punto i dubbi sull'esistenza di Sonic X Shadow Generations sono davvero pochi, al momento invece la finestra di lancio del gioco non è chiara.