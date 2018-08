Sono in arrivo due nuove colorazioni per i pad di Xbox One: Grigio/Blu e Phantom Black

Sembra proprio che Microsoft voglia continuare ad offrire ai giocatori un'ampia scelta di colori per i propri controller Xbox One. Ad aggiungersi alla già numerosa famiglia ci sono i nuovissimi pad Grigio/blu e l'Edizione Speciale Phantom Black.

Il primo, Grigio/blu, presenta la scocca anteriore, la parte superiore degli stick e i tasti frontali di colore grigio scuro. I tasti dorsali, invece, sono in grigio chiaro mentre il corpo degli stick analogici e il retro sono azzurri. Molto più particolare l'Edizione Speciale Phantom Black, che presenta la classica sfumatura dalla parte alta, nera, a quella più bassa in cui diventa dorato. La particolarità di questa colorazione risiede nel fatto che la zona superiore lascia intravedere l'interno del pad. In questo caso tutti i tasti e i dorsali sono di colore nero tranne la croce digitale, dorata.

Entrambi i modelli vanteranno caratteristiche come l'impugnatura antiscivolo per aumentare il comfort, la mappatura dei pulsanti personalizzata e il connettore jack da 3,5 mm per collegare le cuffie stereo compatibili. Sarà inoltre possibile utilizzarli anche su PC con Windows 10 tramite un cavo micro-USB, l'adattatore ufficiale o connessione Bluetooth.

Il controller Grigio/blu potrà essere acquistato a partire dal prossimo 9 ottobre 2018, mentre l'Edizione Speciale Phantom Black arriverà con un leggero anticipo, ovvero l'11 settembre 2018. Entrambi saranno venduti al prezzo consigliato di €64,99.

Vi ricordiamo che oltre ai numerosi modelli di controller disponibili, Microsoft ha rimesso sul mercato una nuova edizione di The Duke, il pad della primissima Xbox. Sapevate inoltre che secondo alcune voci di corridoio Microsoft potrebbe annunciare un nuovo Elite Controller alla GamesCom 2018?