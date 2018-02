Sons of Dropp: un nuovo progetto transmediale tutto italiano in arrivo alla fine del 2018

ha annunciato che, progetto tutto italiano parzialmente sostenuto dal Fondo della Creatività della Regione Lazio, verrà pubblicato entro la fine del

Per chi non lo sapesse, si tratta di una storia interattiva che unisce i principi dei classici Giochi di Ruolo a quelli della Narrazione Transmediale. Si configura come un universo narrativo online in continua evoluzione che gli utenti possono contribuire a plasmare ed evolvere. Secondo quanto riferito dal team di sviluppo, la storia non è già definita e il suo corso dipende dalle azioni dei giocatori, mentre funzionalità e ambientazione mutano in relazione agli eventi narrati.

Il mondo esplorabile è costituito dal sito ufficiale e dai profili dei social network, ognuno con una sua funzione peculiare. L’interazione con la narrazione avviene attraverso un sistema di Missioni, Enigmi e Quest. I personaggi principali sono gestiti da persone reali, nessun dialogo è già stato scritto. Il sistema di crescita del personaggio permette l’accesso a equipaggiamento migliore e funzionalità esclusive.

Nella galleria in calce trovate alcune immagini che offrono una panoramica delle ambientazioni e dei personaggi, mentre se volete saperne ancora di più allora vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale oppure di seguire la pagina Facebook dedicata.