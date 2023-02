Sons of the Forest: 10 trucchi per sopravvivere sull'isola popolata da cannibali

Per la gioia di tutti gli appassionati di survival horror, l’Early Access di Sons of the Forest è approdata sugli scaffali virtuali di Steam e permette ai giocatori di cimentarsi in una nuova avventura fatta di cannibali, crafting e tanta, tanta violenza.

Se anche voi state per partire in questo inquietante viaggio sull’isola popolata da creature mostruose pronte a fare di voi il loro prossimo spuntino, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Rimettete Kelvin in sesto

La primissima cosa da fare all’avvio di una partita in Sons of the Forest è individuare Kelvin, l’unico membro dell’equipaggio a bordo dell’elicottero che è sopravvissuto al brutale schianto. In base al colore del terreno, potreste fare fatica a trovare l’uomo, ma è di fondamentale importanza che interagiate con lui il prima possibile. Pur essendo sopravvissuto allo schianto, Kelvin è ferito e necessita del vostro aiuto: rimettendolo in sesto, guadagnerete un prezioso alleato controllato dall’intelligenza artificiale. Il bot in questione è privo dell’udito, ma tramite una serie di messaggi scritti a penna su un blocco note potrete impartirgli alcuni ordini, così che vi segua o parta alla ricerca di risorse nei paraggi. Insomma, si tratta di un aiuto importantissimo ai fini della sopravvivenza. Sappiate inoltre che non dovrete preoccuparvi del benessere di Kelvin, poiché non sarà necessario dargli da bere o da mangiare.

Saccheggiate la zona dell’impatto

A prescindere da quale sia l’area dell’isola in cui inizierà la vostra sopravvivenza in Sons of the Forest, esiste un passaggio imprescindibile che renderà più agevoli le prime fasi dell’avventura. Intorno alla carcassa dell'elicottero troverete una serie di contenitori all'interno dei quali si nascondono provviste, attrezzi e altri oggetti che faranno la differenza durante le prime giornate trascorse fra le avversità dell'isola. Malgrado parte del contenuto delle cassette sia randomico, al loro interno troverete anche la strumentazione alla base del gioco, in mezzo alla quale vi è anche il GPS che funge da mappa e guida il giocatore verso gli obiettivi della storia e le varie attività secondarie.

Create subito rifugio

Visto che in Sons of the Forest il pericolo è sempre dietro l’angolo, sarebbe opportuno organizzarsi sin dal primo minuto per allestire un piccolo rifugio. Oltre a permettere al protagonista di riposare, realizzare una tenda o qualcosa di più comodo è fondamentale per registrare i progressi: in questo modo non dovrete ricominciare tutto da zero in caso di morte. Per mettere su un riparo vi basteranno il telo recuperabile nelle cassette nei pressi del luogo dello schianto e un paio di bastoni di legno. Se poi volete cogliere due piccioni con una fava, posizionate il vostro rifugio e le future costruzioni nei pressi di un corso d’acqua, così da avere sempre qualcosa da bere a portata di mano.

Diventate amici di Virginia

È molto probabile che già nel corso della prima ora di gioco di Sons of the Forest abbiate visto di sfuggita una donna con qualche arto in più del previsto. Questo NPC con tre braccia ed altrettante gambe non è il frutto di un bizzarro bug del titolo in Accesso Anticipato, ma una creatura del survival horror che non ha alcuna intenzione di farvi del male e, come presto capirete, non vale la pena darle la caccia. Com’è possibile leggere anche nella nostra guida su come allearsi con Virginia in Sons of the Forest, è sufficiente riporre l’arma ed evitare movimenti inappropriati ogni volta che la ragazza prova ad avvicinarsi a voi. Dopo un paio di volte che vi mostrerete pacifici nei suoi confronti, la donna deforme diventerà vostra amica e vi tornerà parecchio utile per la sopravvivenza. Certo, non potrete impartirle ordini come con Kevin, ma potrete avvicinarvi a lei e consegnarle indumenti e armi che utilizzerà per proteggervi in caso di necessità. Di tanto in tanto, inoltre, si avvicinerà alla vostra base con un dono.

Fate palestra

In Sons of the Forest non ve ne starete sempre tranquilli nella natura e, soprattutto dopo un po’ di tempo sull’isola, le cose inizieranno a farsi più movimentate per via dell’aumento dell’aggressività dei cannibali. Proprio per questo motivo, vi ritroverete spesso e volentieri a combattere e il modo migliore per dare una lezione ai locali è quello di colpirli con armi corpo a corpo, così da evitare lo spreco di munizioni. Vista l’importanza degli scontri ravvicinati, sarà di fondamentale importanza migliorare la forza del protagonista, la cui abilità con le armi corpo a corpo può aumentare con un po’ di esercizio fisico. Abbattendo alberi e compiendo altre azioni che richiedono un certo sforzo fisico, diventerete sempre più forti e l’eliminazione dei nemici con un’accetta o altri strumenti di questo tipo vi risulterà più semplice e veloce.

Tenete buoni i cannibali

Rispetto al primo The Forest, il nuovo titolo Endnight Games mette i giocatori di fronte ai mostri che vivono sull’isola già dalle prime battute. Esiste in questo caso un grosso però: in Sons of the Forest, i cannibali si faranno vivi subito, ma non avranno un atteggiamento aggressivo. Non temete, non si tratta di creature pacifiche e dietro il loro apparente timore nei vostri confronti non c’è altro che la volontà di studiare ogni vostra mossa per prepararsi all’attacco. Se volete che i loro amici più grossi si palesino alla vostra porta il più tardi possibile, ignorate i nemici che vi accerchiano durante le fasi di esplorazione, poiché colpirli potrebbe innescare alcune reazioni inaspettate e velocizzare l’arrivo in massa degli esponenti della fazione nemica.

Esplorate le caverne

Lo sappiamo, entrare in una delle caverne di Sons of the Forest potrebbe essere parecchio spaventoso, anche per via delle mostruosità che si nascondono al loro interno. Sappiate però che questi luoghi sono di vitale importanza per la progressione, poiché è proprio nelle profondità delle caverne che si nasconde la strumentazione che va a potenziare le capacità del protagonista. Dal rampino alla stampante 3D, tutti i gadget che servono per diventare più forti e prepararsi a resistere ai nemici più pericolosi si può recuperare in questi luoghi. Se siete indecisi sul da farsi, provate a salvare la partita e fate un tentativo addentrandovi nelle prodontià di una caverna qualsiasi per scoprirne tutti i segreti.

Cosa indicano le icone sul GPS?

Come accennato poco sopra, il GPS che raccoglierete fra i resti dell’elicottero in Sons of the Forest sarà il vostro migliore alleato, poiché fungerà da mappa e segnalerà tutti i punti d’interesse in giro per l’isola. A questo proposito, potrebbe tornarvi utile sapere cosa stanno a significare le varie icone colorate sparse in giro per il mondo di gioco.

Ecco il significato delle icone sul GPS di Sons of the Forest:

Elicottero: segnala il luogo dello schianto, dove tutto è iniziato

segnala il luogo dello schianto, dove tutto è iniziato K (lettera di colore blu): permette di trovare la posizione di Kelvin, il vostro alleato

permette di trovare la posizione di Kelvin, il vostro alleato Cerchi verdi: corrispondono ai luoghi in cui si possono completare missioni della storia o in cui sono collocati oggetti importanti come la stampante 3D

corrispondono ai luoghi in cui si possono completare missioni della storia o in cui sono collocati oggetti importanti come la stampante 3D Punti esclamativi viola: si tratta di aree di particolare interesse in cui solitamente vi sono risorse preziose e armi

si tratta di aree di particolare interesse in cui solitamente vi sono risorse preziose e armi Rocce bianche: contrassegnano gli accessi alle caverne, contenenti oggetti di valore ma anche nemici pericolosi

Controllate bene l’inventario

In Sons of the Forest non troviamo la classica interfaccia che permette di osservare in maniera ordinata tutti gli oggetti disponibili nell’inventario: ogni volta che si preme l’apposito tasto il protagonista apre il suo zaino sul pavimento, così che diventi una sorta di enorme telo sul quale sono ben visibili tutti gli averi. Una volta aperto, lo zaino è talmente grande da non stare tutto dentro allo schermo e, spesso e volentieri, i giocatori non sono consapevoli di avere nell’inventario più oggetti rispetto a quanto possa sembrare. Basta spostare la telecamera ai bordi dello schermo per far sì che lo sguardo del protagonista inquadri anche le porzioni restanti dello zaino, mettendo in evidenza ogni singolo oggetto pronto per l’utilizzo.

L’inverno sta arrivando

Una delle peculiarità di Sons of the Forest consiste nell’alternarsi delle stagioni, meccanica che non influisce solo sull’estetica dell’isola ma anche sulle capacità di sopravvivenza del protagonista. Come potete facilmente immaginare, l’inverno è la stagione più dura in cui giocare per più di una ragione. Senza contare il fattore temperatura che vi darà più di qualche grattacapo, l’inverno inciderà anche e soprattutto sulla quantità di cibo che si può reperire in giro per l’isola. A soffrire la fame saranno anche i cannibali, che senza qualche animale da sgranocchiare diventeranno più aggressivi e proveranno ad aggredirvi in maniera più sfrontata. Se quindi volete sopravvivere a questa stagione, fatevi trovare preparati sia dal punto di vista delle provviste che di quello delle armi.