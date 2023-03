Sons of the Forest: nuovo boss, una caverna e tante modifiche alla storia con la Patch 2

L'isola dei cannibali di Sons of the Forest continua a espandersi. La Patch 2 appena lanciata dagli studi Endnight porta in dote tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni all'esperienza offerta dal survival horror attualmente in Early Access su PC.

Scorrendo il lungo elenco delle innovazioni apportate da Endnight con la Patch 2 spicca il passaggio che descrive l'aggiunta di un nuovo dungeon ipogeo che porterà gli utenti a esplorare una pericolosa caverna infestata di cannibali. La Patch 2 di Sons of the Forest porta in dote anche un nuovo, mostruoso boss, e con esso una profonda rielaborazione della storia.

L'altra grande novità del secondo aggiornamento dell'Early Access del survival horror di Endnight è rappresentata dalle modifiche apportate al sistema di generazione delle armi, al crafting e ai punti di respawn nelle caverne. Di particolare interesse sono poi gli interventi compiuti dagli sviluppatori per risolvere i bug e migliorare le prestazioni. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate le note della Patch 2.

Le modifiche e le aggiunte apportate da Endnight con la nuova patch si sommano al lavoro svolto dalla software house indie con il precedente update di Sons of the Forest che ha introdotto, tra gli altri, un nuovo boss, il deltaplano e ulteriori migliorie al gameplay.