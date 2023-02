Sons of the Forest: cannibali e crafting nel nuovo trailer dedicato al multiplayer

In attesa che i giocatori possano finalmente mettere le mani sull'Early Access di Sons of the Forest su Steam, gli sviluppatori hanno deciso di stuzzicare i fan con un trailer incentrato sulle funzionalità online del survival horror.

Nel corso del trailer in questione, possiamo vedere come funzioneranno le partite multiplayer del gioco. Tra le sequenze mostrate possiamo vedere fasi di collaborazione fra i giocatori e i bot controllati dall'intelligenza artificiale, i quali sono intenti a sfruttare elementi come il legno per la costruzione di piccoli edifici o per il crafting di frecce. A tal proposito, in un secondo momento vediamo il gruppo che, in una foresta ricoperta dalla neve, viene preso d'assalto da un gruppo di feroci cannibali che prova ad eliminare i sopravvissuti e a devastargli l'abitazione con ferocia. Uno degli elementi che emergono dal filmato è la cura con cui sono realizzate le animazioni di tutti i modelli, che sembrano muoversi con coerenza durante la costruzione e il combattimento.

Negli istanti finali del video possiamo anche notare un piccolo accenno alla trama, con il protagonista che usa il suo braccio per aprire una porta in metallo dall'estetica davvero particolare e dietro la quale potrebbero nascondersi orribili segreti. A tal proposito, potremo partire all'esplorazione delle inquietanti ambientazioni del gioco a partire dal prossimo 23 febbraio 2023, quando Sons of the Forest arriverà su Steam in Accesso Anticipato.

Avete già dato un'occhiata all'elenco dei requisiti di sistema minimi e consigliati di Sons of the Forest? Vi ricordiamo inoltre che Sons of the Forest ha superato Starfield e Hollow Knight Silksong e si è aggiudicato il titolo di più desiderato del momento su Steam.